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Ильхам Алиев: Я буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа и государства

Ильхам Алиев: Я буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа и государства "Сегодня, 10 мая, я еще раз выражаю свое почтение памяти общенационального лидера и хочу заверить азербайджанский народ, что буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа, нашего государства и укрепления нашей независимости".
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 21:08
Ильхам Алиев: Я буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа и государства

"Сегодня, 10 мая, я еще раз выражаю свое почтение памяти общенационального лидера и хочу заверить азербайджанский народ, что буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа, нашего государства и укрепления нашей независимости".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к Шуше 10 мая.

"В 2003 году азербайджанский народ, в первый раз оказав мне доверие, продемонстрировал приверженность политике великого лидера. Я же в свою очередь сказал, что если народ окажет мне доверие, то я, как президент, пойду по пути Гейдара Алиева, не сверну с этого пути и восстановлю территориальную целостность нашей страны. Я поклялся в этом. Я - счастливый человек, потому что сохранил верность этой клятве, и сегодня Карабах свободен. Сегодня в Карабахе и Зангезуре развевается азербайджанский флаг. После взятия Шуши на крыше находящегося за моей спиной административного здания был водружен флаг Азербайджана, победоносные азербайджанские солдаты с крыши здания рапортовали мне об освобождении Шуши. Сегодня, 10 мая, еще раз выражая почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, я хочу заверить азербайджанский народ в том, что и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства, укрепления нашей независимости", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bundan sonra da xalqımızın, dövlətimizin inkişafı üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm"

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