Ильхам Алиев: Я буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа и государства

Ильхам Алиев: Я буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа и государства

"Сегодня, 10 мая, я еще раз выражаю свое почтение памяти общенационального лидера и хочу заверить азербайджанский народ, что буду и впредь делать все возможное для развития нашего народа, нашего государства и укрепления нашей независимости".

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