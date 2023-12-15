Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"

"Этот съезд знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера".

"Этот съезд знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам XVI Съезда учителей Азербайджана.

"В своей широкомасштабной деятельности великий лидер всегда чутко относился к динамичному развитию образования и проявлял беспрецедентную заботу о нем. Этапы подъема наших учебных заведений пришлись именно на период руководства Гейдара Алиева. Успешные шаги, предпринятые в направлении перспектив будущего в национальном образовании и отвечающие вызовам времени, являются результатом последовательной государственной политики, проводимой в тот период", - говорится в обращении.