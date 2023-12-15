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Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"

Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" "Этот съезд знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера".
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 13:04
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева

"Этот съезд знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам XVI Съезда учителей Азербайджана.

"В своей широкомасштабной деятельности великий лидер всегда чутко относился к динамичному развитию образования и проявлял беспрецедентную заботу о нем. Этапы подъема наших учебных заведений пришлись именно на период руководства Гейдара Алиева. Успешные шаги, предпринятые в направлении перспектив будущего в национальном образовании и отвечающие вызовам времени, являются результатом последовательной государственной политики, проводимой в тот период", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 16th congress of Azerbaijani teachers holds particular significance, as it takes place as part of 'Heydar Aliyev Year'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayı “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində keçirilməsi ilə əlamətdardır"

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