Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле письмо с соболезнованиями.
Об этом
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о кончине бывшего Председателя Совета Министров Итальянской Республики, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.
Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.
В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему итальянскому народу", - говорится в письме.