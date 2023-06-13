Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле письмо с соболезнованиями.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле письмо с соболезнованиями.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Председателя Совета Министров Итальянской Республики, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему итальянскому народу", - говорится в письме.