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Ильхам Алиев: Выиграет тот, кто ушел вперед в технологическом развитии

Ильхам Алиев: Выиграет тот, кто ушел вперед в технологическом развитии "Сейчас открылись новые возможности для развития нашей страны"
Внутренняя политика
26 января 2021 г. 15:18
Ильхам Алиев: Выиграет тот, кто ушел вперед в технологическом развитии
Ильхам Алиев

"Сейчас открылись новые возможности для развития нашей страны. Азербайджан показал себя в мире, как достойная, сильная, ответственная страна. Война многим продемонстрировала, в чем заключается потенциал Азербайджана. Мы одержали победу на поле боя, победили в гражданской сфере, потому что если бы мы не построили мощную экономику, то не смогли бы создать сильную армию. Поэтому синтез всех факторов обусловил победу, а после этого обусловит и динамику нашего развития. Наша ненефтяная промышленность выросла даже в период пандемии, причем значительно".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 января в ходе приема в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий .

"В минувшем году наша ненефтяная промышленность выросла на 12,5 процента. За счет чего? Технологическое развитие, индустриализация, инвестиции, льготное кредитование, партнерство государственного и частного секторов – все эти факторы сыграли свою роль. В сферах технологий, телекоммуникации уже появилось много местных компаний, работающих как в Азербайджане, так и за рубежом. Мы должны поддерживать их. Мы должны поддерживать их деятельность за рубежом, и здесь партнерство государственного и частного секторов должно стать примером. Данная сфера является решающей для любой страны, могу сказать, для будущего каждой страны. Тот, кто ушел вперед в технологическом развитии, выиграет, кто отстал, останется в зависимом положении. Не секрет, что сегодня есть такие профессии, которые через пять лет исчезнут, то есть, их не будет. Появятся новые профессии, и мы должны быть готовы освоить их. Должны быть готовы, чтобы кадровый потенциал позволил происходящей в мире индустриализации, в частности, процессам, связанным с Четвертой промышленной революцией, постоянно обеспечивать развитие Азербайджана. Неслучайно Давосский всемирный форум избрал именно Азербайджан центром Четвертой промышленной революции. Это произошло именно по их инициативе, был также подписан соответствующий документ.

Поэтому на ваше министерство выпали большие функции. Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас. Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере. Однако всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Texnoloji inkişafda kim qabağa gedibsə, o da udacaq"

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