Ильхам Алиев: Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении

"Конечно же, мы отвергаем эти обвинения. Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении".

"Конечно же, мы отвергаем эти обвинения. Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France 24, отвечая на вопрос в связи с обвинениями Human Rights Watch в том, что Азербайджан держит в плену армянских военнослужащих и пытает их.

"Правительство Армении может это подтвердить. Мы вернули их военнопленных еще до того, как они вернули наших. Те лица, на которых ссылаются НПО, это люди, отправленные на наши позиции военными командирами Армении спустя две недели после завершения войны и подписания ноябрьского заявления. Таким образом, эти люди, убив четырех азербайджанских военнослужащих, совершили преступления. Они были обезврежены и арестованы. Большинство из тех, кто не был причастен к преступлениям, уже возвращены. В отношении тех, кто совершил преступления, суды определили наказания", - сказал глава государства.