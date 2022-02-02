Ильхам Алиев: Волонтерское движение в Азербайджане расширяется

Если вернуться к нашим обычаям и традициям, азербайджанский народ всегда помогал нуждающимся. В этом заключается наша национальная особенность. Поэтому волонтерство у нас в крови.

Если вернуться к нашим обычаям и традициям, азербайджанский народ всегда помогал нуждающимся. В этом заключается наша национальная особенность. Поэтому волонтерство у нас в крови.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 февраля, отвечая на вопросы молодежи.

Глава государства отметил, что волонтерское движение в Азербайджане уже расширяется, и оно началось в центрах “ASAN xidmət”. В целом с момента создания ”ASAN xidmət" и до сегодняшнего дня в этих центрах работали десятки тысяч волонтеров.