Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе

Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.

Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это были исторические моменты, глава государства отметил: "Все мы счастливы, что живем в это время, являемся свидетелями этой эпохи, участвовали в достижении этой великой Победы".