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Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе

Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:17
Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе

Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это были исторические моменты, глава государства отметил: "Все мы счастливы, что живем в это время, являемся свидетелями этой эпохи, участвовали в достижении этой великой Победы".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘Hoisting the flag in Khankandi marks culmination of our victory’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xankəndidə Bayrağın qaldırılması Zəfərimizin son nöqtəsi idi"

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