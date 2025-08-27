О нас

Ильхам Алиев: Во время Первой Карабахской войны у Армении не было вынужденных переселенцев

Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 10:20
Во время Первой Карабахской войны у Армении не было вынужденных переселенцев, потому что Азербайджан не оккупировал территорию Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Они оккупировали нашу территорию. Вот почему у нас было так много беженцев и вынужденных переселенцев, которые жили в тяжелых условиях в эти годы. Мы инициировали программу переселения еще во время оккупации, потому что абсолютное большинство из них жили в палаточных лагерях более десяти лет. Поэтому, как только я стал президентом, мы начали ликвидировать эти лагеря. Целиком и полностью этот процесс был завершен в 2007 году. Но все еще тысячи, десятки тысяч людей жили в очень плохих условиях. Так что сейчас начался процесс возвращения, основанный на программе под названием "Великое возвращение". На сегодняшний день мы уже расселили на освобожденных территориях более 50 тыс. человек. И этот процесс продолжается", - отметил глава государства.

Президент отметил, что было два основных препятствия - первый из которых мины.

"Армяне во время оккупации заложили более миллиона мин. С момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года вплоть до сегодняшнего дня с нашей стороны жертвами мин стали почти 400 человек, включая более 70 убитых. Остальные получили тяжелые увечья. Эти мины не позволяют нам проводить широкий, крупномасштабный процесс восстановления, поскольку в первую очередь нам необходимо обеспечить безопасность.

Вторым препятствием была полностью разрушенная инфраструктура в Карабахе. Наши города и деревни были стерты с лица земли, канализационная система, водоснабжение, электричество, железные дороги, автомагистрали – все было полностью разрушено. Поэтому в первые годы восстановления мы потратили большую часть денег на строительство инфраструктуры и, параллельно, – на строительство сел и городов. Сейчас мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры. Я думаю, что полностью инфраструктурные проекты будут готовы, возможно, через два-три года", - подчеркнул он.

Ильхам Алиев отметил, что сейчас Азербайджан тратит больше денег на жилищное строительство. "Теперь это видно - здания как будто появляются из ниоткуда. Наш план – обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев, и этот процесс уже начался. Как я уже сказал, более 50 тыс. человек уже живут на своих исконных землях", - подытожил он.

Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni məcburi köçkünü olmayıb

