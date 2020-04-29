Ильхам Алиев выдвинул нового кандидата на должность генпрокурора - ФОТО

В Милли Меджлис представлен вопрос "О согласии на назначение на должность генерального прокурора Азербайджанской Республики".

По полученной Report информации, по рекомендации президента Ильхама Алиева на должность генерального прокурора выдвинут заместитель генерального прокурора - начальник Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

В ближайшее время вопрос вынесут на обсуждение парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Отметим, что в настоящее время генеральным прокурором Азербайджана является Закир Гаралов. Он занимает указанную должность с 25 апреля 2000 года.