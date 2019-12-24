Президент Ильхам Алиев выделил 20 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из средств, указанных в подпункте 1.18.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству труда и социальной защиты населения выделено 20 610 000 манатов.