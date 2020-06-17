ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 2,5 млн манатов

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения водой посевных площадей в селе Муганлы Агстафинского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 2,5 млн манатов.