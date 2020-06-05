Президент выделил Госагентству автомобильных дорог 3,1 млн манатов

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)- Гяльмя- Алибейли - Аллахгулубагы Зардабского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)- Гяльмя- Алибейли - Аллахгулубагы, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для строительства и реконструкции автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,1 млн манатов.