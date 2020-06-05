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Президент выделил Госагентству автомобильных дорог 3,1 млн манатов

Ильхам Алиев выделил Госагентству автомобильных дорог 3,1 млн манатов

Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)- Гяльмя- Алибейли - Аллахгулубагы Зардабского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)- Гяльмя- Алибейли - Аллахгулубагы, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для строительства и реконструкции автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,1 млн манатов.

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