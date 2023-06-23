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Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии

Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии. Еще в советское время создание Военного училища имени Нахчыванского преследовало именно эту цель, чтобы в Азербайджане появился профессиональный офицерский корпус.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 15:47
Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии

Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии. Еще в советское время создание Военного училища имени Нахчыванского преследовало именно эту цель, чтобы в Азербайджане появился профессиональный офицерский корпус.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"В день рождения, в день 100-летия великого лидера я был в Шуше. Я отметил день рождения отца в Шуше и считаю, что этот шаг наделен большим смыслом. Шуша - это венец Карабаха. После освобождения Шуши армянское государство и правительство были вынуждены признать свое поражение. Шуша - это воплощение нашей силы, нашего непоколебимого духа, отваги, подвига наших героических воинов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Great Leader played special role in formation of Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ulu Öndərin Azərbaycan Ordusunun formalaşmasında xüsusi rolu var"

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