Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении «Абшерон», являющемся нашей второй после месторождения «Ша

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В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении "Абшерон", являющемся нашей второй после месторождения "Шахдениз" ресурсной базой, и, наверное, в ближайшем будущем мы приступим ко второй стадии разработки этого месторождения. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации. Подчеркнув, что в следующем году намечена добыча газа с глубокозалегающих пластов месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", глава государства отметил: "Это тоже увеличит нашу ресурсную базу. Кроме того, есть предложения от многих иностранных инвесторов для начала добычи на нефтяных и газоконденсатных месторождениях "Умид", "Бабек", "Шафаг", "Асиман", "Карабах". В свое время не любящие нас силы распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет. Азербайджан с 1997 года поддерживает на высоком уровне добычу нефти и экспортирует нефть во многие страны. Потом они говорили, что в Азербайджане нет газа. Естественно, это тоже абсурд, и об этом наглядно свидетельствуют перечисленные мною месторождения". Подпишитесь на наш Telegram канал