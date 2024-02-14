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Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении «Абшерон», являющемся нашей второй после месторождения «Ша
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:14
Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении "Абшерон", являющемся нашей второй после месторождения "Шахдениз" ресурсной базой, и, наверное, в ближайшем будущем мы приступим ко второй стадии разработки этого месторождения.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что в следующем году намечена добыча газа с глубокозалегающих пластов месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", глава государства отметил: "Это тоже увеличит нашу ресурсную базу. Кроме того, есть предложения от многих иностранных инвесторов для начала добычи на нефтяных и газоконденсатных месторождениях "Умид", "Бабек", "Шафаг", "Асиман", "Карабах". В свое время не любящие нас силы распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет. Азербайджан с 1997 года поддерживает на высоком уровне добычу нефти и экспортирует нефть во многие страны. Потом они говорили, что в Азербайджане нет газа. Естественно, это тоже абсурд, и об этом наглядно свидетельствуют перечисленные мною месторождения".

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Версия на английском языке President: ‘In the past, forces that did not like us spread rumours that there is no oil in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Prezident: Vaxtilə bizi istəməyən qüvvələr şayiə yayırdılar ki, Azərbaycanda neft yoxdur

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