Ильхам Алиев: В предстоящие годы будут приняты дополнительные меры, направленные на обновление автобусного парка

"Конечно, совершенствование городского транспорта является важным вопросом для любого крупного города. Рад, что работа, проделанная в последние годы в городе Баку, носит комплексный характер и охватывает все сферы, связанные с транспортом. Очень хорошо, что в настоящее время проводится координационная работа между всеми видами транспорта. Считаю, что на очередном этапе услуги такси, метро и автобуса должны быть теснее связаны друг с другом. Главное - уменьшить пробки".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем Правления Бакинского транспортного агентства Вюсалом Керимли.

"Конечно, мы не можем ограничиться для этого лишь прокладкой новых дорог, строительством новых развязок. Однако если бы за последние 10-15 лет в Баку не были реализованы крупные проекты дорожной инфраструктуры, то сегодня городской транспорт не смог бы двигаться из-за пробок. Это правда. Просто надо вернуться к картине 10-летней давности, чтобы каждый видел и знал это. Наши основные транспортные артерии, можно сказать, были полностью парализованы. Основная дорога, соединявшая город с аэропортом, хотя и считалась четырехполосной, по сути была двухполосной, вдоль этой дороги было несколько кругов. Сегодня нет ни одного круга, то есть, есть все возможности для очень удобного проезда из аэропорта в город. И не только это. Большое значение имеет также прокладка другой автомобильной дороги в аэропорт. С Зыхского направления до аэропорта вообще не было дороги. В то время мы, проявив инициативу, сделали это, что решило многие вопросы. В то же время могу сказать, что проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных.

Однако, наряду с этим, увеличивается количество транспортных средств. Это свидетельствует об улучшении уровня жизни населения. Есть статистика, количество транспортных средств, ежегодно ввозимых в нашу страну и производимых в настоящее время у нас, увеличивается. Растет население, население города Баку. Поэтому наш городской транспорт должен развиваться в соответствии с этим ростом и отвечать ему. Так что отныне строительство метро, новых развязок, завершение прокладки Бакинской кольцевой железной дороги, эффективная работа автобусов – все эти транспортные сегменты должны работать как единый механизм. Главное – сокращение времени, расходуемого людьми на дорогу.

Вместе с тем, возможно, более важным вопросом является проблема безопасности, подготовка водителей, их медицинское обследование и график работы. Недавно я сказал, что никто не должен работать больше 8 часов в день. Если кто-то заставляет сотрудников работать незаконно, эксплуатирует их, он будет наказан. Конечно, уверен, что водители, работающие в Бакинском транспортном агентстве, придерживаются этих критериев. Важным вопросом также является удобство людей. В современных автобусах люди чувствуют себя очень комфортно. В принципе автобусы должны обслуживать так, чтобы люди, имеющие личные транспортные средства, отдавали предпочтение поездкам на городском транспорте. Считаю, что мы приближаемся к этой цели. Конечно, в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры, направленные на обновление автобусного парка. В то же время рад, что новые автобусы, ввозимые в настоящее время в нашу страну, являются очень чистыми в экологическом отношении, так как не секрет, что именно транспортные средства больше всего загрязняют атмосферу. Не промышленные предприятия, не торговые объекты – есть статистика этого, - а транспортные средства. Поэтому большим прогрессом в этой области станет поставка на рынок бензина марки «Евро-5», который будет производиться в Азербайджане через два года, в то же время необходимы доставка в нашу страну автобусов, работающих на сжатом газе и электроэнергии, создание соответствующей инфраструктуры для этого. Необходимо предпринять дополнительные шаги в этом направлении", - сказал Ильхам Алиев.