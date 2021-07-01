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Ильхам Алиев: В последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал

Ильхам Алиев: В последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал "Другой важный вопрос, - почему мы считаем, что инвесторы приедут, - заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать,
Внутренняя политика
1 июля 2021 г. 14:46
Ильхам Алиев: В последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал

"Другой важный вопрос, - почему мы считаем, что инвесторы приедут, - заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать, что добились больших успехов и в этой области. Нам известно, что потенциальные инвесторы, в первую очередь, смотрят отчет Doing Business Всемирного банка, а также рейтинговую таблицу Давосского всемирного экономического форума. Там и тут наше преимущество налицо. Посмотрите, каких мест удостоен Азербайджан по уровню инфраструктурных проектов. В области энергоснабжения Азербайджан занимает в отчете Давосского форума второе место в мировом масштабе. Представьте себе, второе место в мировом масштабе. По эффективности железнодорожных услуг – на 11-м месте. По эффективности воздушного транспорта – на 12-м месте. По качеству автомобильных дорог делит 24-27 места. Каспийское пароходство находится на 25-м месте по услугам судоходства. Все это – достигнутые нами большие успехи. Сегодня они обеспечивают динамичное развитие нашей страны, так как основные инфраструктурные проекты либо уже завершились, либо завершаются. Это очень важные условия для инвесторов - инвестиционный климат, инфраструктурные проекты".

Как сообщает Report, об этом после участия в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, отвечая на вопрос, что будет привлекать инвесторов в эту Свободную экономическую зону, и почему они будут вкладывать инвестиции именно сюда?

"Кроме того, в последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал. Этой сфере уделяется особое внимание. По линии государства мы обучили в ведущих вузах мира тысячи представителей молодежи. Значительная часть их вернулась в Азербайджан и работает в различных местах. Азербайджанцы, работающие в нефтяных консорциумах, уже служат развитию нашего интеллектуального потенциала. Есть кадровый потенциал, это тоже будет привлекать инвесторов", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Presiden: Very strong human resource potential has emerged in Azerbaijan in recent years
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Son illərdə Azərbaycanda çox güclü kadr potensialı yaradılıb"

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