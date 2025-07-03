Президент Ильхам Алиев: В то время, когда нам предстоит осуществить программу "Великое возвращение", помощь братских стран особенно ценна

Президент Ильхам Алиев: В то время, когда нам предстоит осуществить программу "Великое возвращение", помощь братских стран особенно ценна

Сегодня, когда возрождаются Карабах и Восточный Зангезур, строятся объекты инфраструктуры, дома, общественные здания, мы в первую очередь планируем в каждом проекте школы, детские сады, ясли, медицинские пункты. Без них нормальная жизнь невозможна.

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Сегодня, когда Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся инфраструктурные объекты, дома, общественные здания, в первую очередь, при каждом проекте мы планируем школу, детский сад, ясли и медицинские пункты. Без этого жизни нормальной не может быть. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями на открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района. "Конечно, в то время, когда нам предстоит осуществить программу "Великое возвращение", которая успешно реализуется, помощь братских стран особенно ценна. Это помощь, которая шла от души, от сердца кыргызского народа", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал