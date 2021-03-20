Ильхам Алиев: В период моего президентства военные расходы всегда были на первом месте

"Мы должны были довести до мировой общественности, на международном уровне правду, связанную с карабахским конфликтом, и мы смогли сделать это"

"Мы должны были довести до мировой общественности, на международном уровне правду, связанную с карабахским конфликтом, и мы смогли сделать это. Мы активно работали в международных организациях и смогли добиться принятия выгодных нам, отражающих действительность, отражающих международное право, основанных на нем важных постановлений и резолюций. Это стало правовой основой нашей Победы, правовой основой восстановления справедливости".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Мы должны были накопить экономическую силу и накопили ее. В мире, наверное, нет страны, которая в последние годы развивалась так же стремительно, как Азербайджан. Мы должны были накопить военную мощь, и это направление было первостепенной задачей. Неслучайно в период моего президентства военные расходы всегда были на первом месте, и я говорил, заявлял, что мы и впредь должны увеличивать военные расходы, мы должны готовиться, готовимся к войне. Я открыто заявлял всему миру, говорил, что если враг по доброй воле не покинет наши земли, то мы выдворим его. Так и случилось", - сказал президент.