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Ильхам Алиев: В Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых видов энергии

Ильхам Алиев: В Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых видов энергии В Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых видов энергии. Сейчас строятся две станции - солнечная и ветряная мощностью 470 мегаватт. Строительство третьей станции начнется в ближайшее время и она даст нам дополнительно еще около
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 16:16
Ильхам Алиев: В Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых видов энергии

В Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых видов энергии. Сейчас строятся две станции - солнечная и ветряная мощностью 470 мегаватт. Строительство третьей станции начнется в ближайшее время и она даст нам дополнительно еще около 240 мегаватт мощностей.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"В настоящее время на основе документов, подписанных с иностранными инвесторами, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью до 25 гигаватт – большая часть из них в Каспийском море, а несколько же – на суше. То есть, это действительно огромный потенциал, и только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что сегодня закладывается фундамент действительно большого и важного дела, президент Азербайджана сказал: "Уверен, что станция будет построена в намеченное время и усилит энергетический потенциал нашей страны, ее экспортные возможности, а также откроет путь к новым будущим проектам с иностранными инвесторами".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: There is huge potential in Azerbaijan for development of renewable energy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bərpaolunan enerji növlərinin inkişafı üçün Azərbaycanda çox böyük potensial var"

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