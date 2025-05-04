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Ильхам Алиев: В Азербайджане царят межнациональный мир и взаимная поддержка

Ильхам Алиев: В Азербайджане царят межнациональный мир и взаимная поддержка В Азербайджане царит межконфессиональный и межнациональный мир и понимание, взаимная поддержка. Это важный фактор устойчивого развития наших стран.
Внутренняя политика
4 мая 2025 г. 10:23
Ильхам Алиев: В Азербайджане царят межнациональный мир и взаимная поддержка

Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений. Я уверен, что они будут очень рады Вашему визиту, также, как и все мы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями по этому вопросу, в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир, согласие, взаимная поддержка. Это является важным фактором устойчивого развития наших стран, потому что без этого ни о каком развитии и речи быть не может. Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и, в целом, вносят большой вклад, также, как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Orthodox community in Azerbaijan is important factor in interstate relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanda millətlərarası sülh və qarşılıqlı dəstək hökm sürür

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