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Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил

Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил Мы ни у кого ничего не просим. Уже более 20 лет я являюсь Президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил, потому что в этом не было никакой необходимости.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:18
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил

Мы ни у кого ничего не просим. Уже более 20 лет я являюсь Президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил, потому что в этом не было никакой необходимости.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что Азербайджан – самодостаточная страна, глава государства отметил: "Мы – сторонники сотрудничества в двустороннем формате, и наша внешняя политика рассчитана на это – равноправные отношения, взаимоуважение, как говорится, доброе отношение друг к другу, невмешательство в дела друг друга. Это наши принципы, и эти принципы диктовали мы, и они были приняты".

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Версия на английском языке President: ‘I have been the president for more than 20 years, and so far, I have not asked anyone for anything’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Mən 20 ildən çoxdur ki, prezidentəm, bu günə qədər heç kimdən heç nə xahiş etməmişəm

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