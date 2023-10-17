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Ильхам Алиев: Уверен, что Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана

Ильхам Алиев: Уверен, что Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана Город Физули обладает своими возможностями для занятости. Конечно же, граждане, которые расселяются и будут расселены в селах, будут заняты в традиционных отраслях, и государство со своей сторон поможет им. Будет реализована программа самозанятости, чтобы
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев: Уверен, что Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана

Город Физули обладает своими возможностями для занятости. Конечно же, граждане, которые расселяются и будут расселены в селах, будут заняты в традиционных отраслях, и государство со своей сторон поможет им. Будет реализована программа самозанятости, чтобы жизнь здесь кипела.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Выразив уверенность в том, что через определенное время Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана, глава государства отметил: "Потому что подъем нашей экономики вот отсюда станет большим вкладом и в общее развитие".

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘I am sure that Karabakh will become a driving force in Azerbaijan’s economy’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Əminəm ki, Qarabağ Azərbaycan iqtisadiyyatında təkanverici qüvvəyə çevriləcək"

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