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Ильхам Алиев повысил заработную плату сотрудников профессиональных училищ

Ильхам Алиев повысил заработную плату сотрудников профессиональных училищ Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о повышении заработной платы учителям государственных профессиональных учебных заведений, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, а также руководителям отделов повышения квалификации и физическ
Внутренняя политика
17 декабря 2021 г. 16:29
Ильхам Алиев повысил заработную плату сотрудников профессиональных училищ
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Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о повышении заработной платы учителям государственных профессиональных учебных заведений, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, а также руководителям отделов повышения квалификации и физического воспитания молодежи, работникам, занимающимся управленческой и учебной деятельностью.

Как сообщает Report, согласно указу, начиная с 1 января 2022 года, заработная плата учителей, работников администрации и профессионального обучения, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, в среднем повышаются на 20%, ежемесячная заработная плата руководителей школ физического воспитания - в среднем на 30%, а ежемесячная заработная плата руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev peşə məktəblərində çalışanların maaşını artırıb - SƏRƏNCAM

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