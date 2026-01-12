Ильхам Алиев утвердил программу развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, координацию реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, а также контроль за их исполнением будет осуществлять Кабинет министров Азербайджана, который также будет ежегодно информировать главу государства о ходе выполнения программы.

Мониторинг и оценку реализации предусмотренных мероприятий по поручению Кабинета министров проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникации. В свою очередь, Министерство финансов и Министерство экономики Азербайджана обеспечат ежегодное планирование необходимых финансовых средств в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ, а также примут меры по привлечению финансирования из других источников.