Ильхам Алиев утвердил изменения в закон ”О нотариате"

Prezident notariat haqqında qanunda dəyişikliyi təsdiqlədi

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон ”О нотариате".

Как сообщает Report, cогласно изменениям, в случаях освобождения от уплаты государственной пошлины за нотариальные действия в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", за исключением случаев, предусмотренных второй и третьей частями статьи 29 настоящего Закона, специальные нотариусы не будут взимать эту плату и плату за услуги, оказываемые в связи с нотариальными действиями.

Законом определены особенности взимания государственной пошлины и сбора за совершение нотариальных действий.

Плата за заверение копий документов, не предназначенных для выдачи лицу, обратившемуся за совершением нотариальных действий, в том числе с целью их приобщения к нотариальному делу, а также за перевод и заверение на бумажный носитель информации или копий документов, полученных посредством электронных информационных систем или ресурсов в рамках совершения иного нотариального действия, государственная пошлина или сбор, а также плата за услуги, оказываемые в связи с нотариальными действиями, взиматься не будет.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.