Президент: Успехи Турции радуют Азербайджан не меньше, чем собственные

Все успехи могучей Турции, ставшей центром силы в мире, радуют и вдохновляют нас не меньше, чем наши собственные успехи.

Все успехи могучей Турции, ставшей центром силы в мире, радуют и вдохновляют нас не меньше, чем наши собственные успехи.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном письме турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики Турции.

"Сегодня мы испытываем чувство большой гордости от того, что азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине, от нашего несокрушимого братства. Наши динамично и активно развивающиеся исключительные межгосударственные связи, составляющие основу регионального сотрудничества, играют роль важного фактора для всей Евразии, внося большой вклад в развитие, мир и безопасность в регионе", - говорится в письме.