Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения

Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за три месяца нынешнего года, позволяют нам пополнить бюджет.

Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что правительству дано указание провести корректировку бюджета и представить его Милли Меджлису. Подчеркнув, что за три месяца по линии налоговой службы и таможенного сектора сверх прогноза собраны дополнительно средства на сумму 1,5 миллиарда манатов, президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно, мы завершили всего лишь три месяца года, до конца же года эта цифра, естественно, возрастет. Поэтому считаю, что для ускорения работы и выполнения стоящих перед страной других задач необходимо проведение корректировки бюджета".