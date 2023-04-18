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Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения

Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за три месяца нынешнего года, позволяют нам пополнить бюджет.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 17:25
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения

Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что правительству дано указание провести корректировку бюджета и представить его Милли Меджлису. Подчеркнув, что за три месяца по линии налоговой службы и таможенного сектора сверх прогноза собраны дополнительно средства на сумму 1,5 миллиарда манатов, президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно, мы завершили всего лишь три месяца года, до конца же года эта цифра, естественно, возрастет. Поэтому считаю, что для ускорения работы и выполнения стоящих перед страной других задач необходимо проведение корректировки бюджета".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Achievements made in the first three months of the year allowed us the opportunity to make additions to budget
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İlin üç ayında əldə edilmiş nailiyyətlər büdcəyə əlavələr olunmasına imkan verir"

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