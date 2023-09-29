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Ильхам Алиев: У Армении был шанс нормализовать отношения с Азербайджаном после Второй Карабахской войны

Ильхам Алиев: У Армении был шанс нормализовать отношения с Азербайджаном после Второй Карабахской войны И все же шанс нормализовать отношения с Арменией после Второй Карабахской войны был. Но для этого нужно было отбросить все свои территориальные претензии и перестать делать противоречивые заявления.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 16:27
Ильхам Алиев: У Армении был шанс нормализовать отношения с Азербайджаном после Второй Карабахской войны

И все же шанс нормализовать отношения с Арменией после Второй Карабахской войны был. Но для этого нужно было отбросить все свои территориальные претензии и перестать делать противоречивые заявления.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что с одной стороны, армянский лидер признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, 2 сентября направил поздравительное письмо так называемой "Нагорно-Карабахской Республике", которая на самом деле не существует в качестве независимого государства.

"Как можно совместить эти два действия? Это означает, что после трех лет бесславного поражения армянской армии, когда, по данным самих же армян, у них насчитывалось более 12 тыс. дезертиров, которые бежали с наших территорий как спринтеры, у них снова появились территориальные претензии", - отметил президент Ильхам Алиев.

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