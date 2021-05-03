Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе

"Добро пожаловать, приветствую Вас. Уверен, что ваши дни в Азербайджане будут приятными. На самом деле, вы находитесь на родине. Уверен, что вы будете чувствовать себя здесь как дома".

"Добро пожаловать, приветствую Вас. Уверен, что ваши дни в Азербайджане будут приятными. На самом деле, вы находитесь на родине. Уверен, что вы будете чувствовать себя здесь как дома".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики Джахита Багчы сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что турецко-азербайджанские дружба, братство сегодня находятся на высочайшем уровне, мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах: "Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала всему миру, что Турция и Азербайджан вместе, и поддержка моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов воодушевила нас. Потому что с первых часов войны Турция и ее президент оказали нам моральную и политическую поддержку. Эта моральная и политическая поддержка была оказана до последнего дня войны. Наша Победа во Второй Карабахской войне, конечно же, создала новую реальность в регионе. Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти. Все реализуемые нами совместные проекты, инициативы играют важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе".