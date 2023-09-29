Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени

Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана находится в активной фазе реализации. Очень скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с

Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана находится в активной фазе реализации. Очень скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что таким образом Зангилан станет важным транспортным пунктом, поскольку там строятся аэропорт, железная дорога, шести- и четырехполосная автомагистраль от Баку до Зангилана и до всех других пунктов назначения.

"В общей сложности ведется строительство более 2 тыс. км дорог и магистралей. То есть это крупномасштабное строительство", - добавил президент Азербайджана.