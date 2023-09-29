О нас

Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени

Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана находится в активной фазе реализации. Очень скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 13:36
Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени

Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана находится в активной фазе реализации. Очень скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что таким образом Зангилан станет важным транспортным пунктом, поскольку там строятся аэропорт, железная дорога, шести- и четырехполосная автомагистраль от Баку до Зангилана и до всех других пунктов назначения.

"В общей сложности ведется строительство более 2 тыс. км дорог и магистралей. То есть это крупномасштабное строительство", - добавил президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi