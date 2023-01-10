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Ильхам Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысит 900 манатов

Ильхам Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысит 900 манатов Проделана огромная работа по обеспечению прозрачности в предоставлении адресной социальной помощи. В прежние времена в этой области были допущены очень большие нарушения. Социальная помощь оказывалась людям, которые в ней не нуждались, и за этим, конечно,
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 18:34
Ильхам Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысит 900 манатов

Проделана огромная работа по обеспечению прозрачности в предоставлении адресной социальной помощи. В прежние времена в этой области были допущены очень большие нарушения. Социальная помощь оказывалась людям, которые в ней не нуждались, и за этим, конечно, стояла корысть. А до людей, которые действительно нуждались в ней, социальная помощь не доходила. Поэтому в данной сфере проведена очень широкая ревизионная работа.

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телевизионным каналам.

"Сегодня около 60 тысяч семей получают от государства адресную социальную помощь, причем размер этой помощи с каждым годом растет. То есть, в нынешнем году пособие, приходящееся на одну семью, находится на уровне примерно 460 манатов, и, конечно, в течение года оно будет расти, в том числе и среднемесячная заработная плата. Ожидается, что в нынешнем году среднемесячная заработная плата в Азербайджане превысит 900 манатов. Таким образом, предпринимая эти шаги в социальной сфере, мы и поддерживаем людей, и в то же время демонстрируем приверженность нашей политике".

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Версия на английском языке President: We expect the average monthly salary in Azerbaijan to be more than 900 manats this year
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu il Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqının 900 manatdan çox olacağı gözlənilir"

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