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Ильхам Алиев: Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения

Ильхам Алиев: Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, в том числе в странах, объединяющих тюркский мир, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения.
Внутренняя политика
7 сентября 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения

Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, в том числе в странах, объединяющих тюркский мир, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023".

"Мы всегда должны быть рядом друг с другом, все страны-члены вносят свой ценный вклад в развитие Организации тюркских государств, в том числе и Азербайджан. Азербайджан во все времена, всегда поддерживал укрепление этой организации, и отношения со странами-членами организации занимают первое место среди наших внешнеполитических приоритетов. Я неоднократно заявлял об этом как Президент, в то же время мы демонстрировали это в практической работе", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müxtəlif bölgələrdə apardığımız xilasedici missiyalarımız əyani şəkildə bizim imkanlarımızı və niyyətimizi göstərir"

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