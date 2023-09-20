Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно

Антитеррористические мероприятия были проведены с таким высоким профессионализмом, точностью, что гражданское население не попало под удар, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Были уничтожены только позиции врага, его оружие, техника.

Антитеррористические мероприятия были проведены с таким высоким профессионализмом, точностью, что гражданское население не попало под удар, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Были уничтожены только позиции врага, его оружие, техника.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Подчеркнув, что создание новой ситуации в регионе неизбежно, глава государства отметил: "Потому что после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть".