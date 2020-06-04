Ильхам Алиев: Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия заявили, что не признают выборов. Европейский Союз заявил, что не признает выборов. Европейский парламент, а также Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, другие организации, все ведущие международные организации осудили эти выборы. Все, кроме Совета Европы. Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы – запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать "пятую колонну", предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь! Именно это я имел в виду, когда говорил, что документы, принятые Советом Европы в связи с Азербайджаном, для меня не более чем клочок бумаги".

Как сообщает Report, об этом 3 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе открытия Тертерского олимпийского спортивного комплекса.

"Вся общественность Азербайджана увидела, что Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию, что в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия, и в основе всех выдвинутых против нас обвинений лежит азербайджанофобия. Мы с лихвой возвращаем им все эти обвинения. Пусть выступят с заявлением о том, что сегодня происходит в некоторых странах мира. Полицейское насилие, применение силы против демонстрантов, их убийство, выкалывание глаз, массовые аресты, избиение, аресты журналистов - где все это происходит? В западных странах. Пусть откроют глаза, посмотрят и постыдятся, что молчат. Почему? Потому что боятся сильных государств. Они считают, что этот вопрос не имеет отношения к защите прав человека. Поэтому лицемерная сущность этой структуры – ни для кого не секрет, и нас нисколько не интересует, признали они эти фиктивные выборы или нет. Главное, что влиятельные и заслуживающие уважения организации мира не признали и осудили проведенные в Нагорном Карабахе фиктивные выборы", - добавил глава государства.