​Ильхам Алиев: Ситуация находится под контролем

«Хотя у нас не было достаточно времени для адаптации к сложившейся ситуации, были предприняты определенные шаги, так как наши школы и университеты с марта закрыты».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на видеоконференции с участием вице-президента компании «Microsoft» Филиппа Рогге, ее руководителя по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанны-Луиз Линде и других представителей компании.

«Благодарим вас за слова о наших усилиях, направленных на преодоление пандемии. Действительно, в решении этого важного вопроса Азербайджан был приведен в пример Всемирной организацией здравоохранения. Ситуация находится под контролем.

В то же время мы не только уделяем внимание внутренним вопросам, но и осуществляем деятельность в глобальном масштабе. Азербайджан уже оказал гуманитарную помощь 29 странам, и этот процесс продолжается. Мы позиционируем себя как надежный член международного сообщества», - добавил глава государства.