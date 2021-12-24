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Ильхам Алиев: Шушинская операция стала легендарной

Ильхам Алиев: Шушинская операция стала легендарной Если бы Гадрут не был освобожден от оккупантов, добраться до Шуши было бы намного сложнее. Шушинская операция стала легендарной.
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 16:40
Ильхам Алиев: Шушинская операция стала легендарной

Если бы Гадрут не был освобожден от оккупантов, добраться до Шуши было бы намного сложнее. Шушинская операция стала легендарной.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

"В высших военных училищах ведущих стран мира сейчас идут обсуждения, анализ Шушинской операции, и многие не могут поверить, особенно люди, побывавшие в Шуше, что героические сыны Азербайджана, взобравшись на скалы с оружием, освободили от захватчиков нашу культурную столицу, жемчужину Карабаха - Шушу", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Operation Shusha has become a saga"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şuşa əməliyyatı artıq bir dastana çevrilib"

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