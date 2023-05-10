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Ильхам Алиев: Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет

Ильхам Алиев: Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет Посмотрите, как возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:18
Ильхам Алиев: Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет

Посмотрите, как возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Уже около 4 лет мы возглавляем второй в мире международный институт – Движение неприсоединения, и, по общему мнению, возглавляем достойно. Иначе наше председательство не было бы продлено еще на год единством голосов 120 стран", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan’s authority in international organizations is growing
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu gün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın hörməti artır"

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