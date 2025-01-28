Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии

Сегодня транспортную карту Евразии невозможно представить без Азербайджана, без его транспортной инфраструктуры.

Сегодня транспортную карту Евразии невозможно представить без Азербайджана, без его транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

"В настоящее время через нашу территорию проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Объем перевозимых по этим коридорам грузов увеличивается с каждым годом", - сказал глава государства, добавив, что помимо создания физической инфраструктуры, предпринимаются и другие шаги для более эффективной транспортировки грузов.

Подчеркнув, что с соседними странами созданы новые форматы сотрудничества, совместные предприятия, президент отметил: "Словом, сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии".