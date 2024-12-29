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Ильхам Алиев: Российская сторона объявила об операции "ковер" уже после того, как самолет AZAL подвергся внешнему воздействию

Ильхам Алиев: Российская сторона объявила об операции "ковер" уже после того, как самолет AZAL подвергся внешнему воздействию Российская сторона объявила об операции "ковер" после того, как самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, уже подвергся внешнему воздействию.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 19:32
Ильхам Алиев: Российская сторона объявила об операции ковер уже после того, как самолет AZAL подвергся внешнему воздействию

Российская сторона объявила об операции "ковер" после того, как самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, уже подвергся внешнему воздействию.

Как сообщает Report об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства также подчеркнул, что после авиакатастрофы дал поручение "Азербайджанским авиалиниям" приостановить полеты в ряд регионов России.

"Это указание дал я, и основная причина этого, конечно же, вопросы безопасности. Поскольку во многих городах России воздушное пространство периодически закрывается, там применяется особый операционный режим. Они называют это операцией "ковер", и, возвращаясь к вопросам, о которых я сказал, отвечая на первый вопрос, должен также отметить следующее. Следует прояснить и то, когда была объявлена та операция "ковер"? Потому что, по имеющейся у нас информации, она была объявлена после того, как наш самолет уже подвергся внешнему воздействию. То есть, если это так, то это еще раз показывает, что местные службы сделали это, чтобы скрыть вопрос", - подчеркнул президент.

Ильхам Алиев добавил, что после авиакатастрофы на неопределенный срок приостановлено авиасообщение с 10 городам РФ.

"Что касается полетов AZAL, то AZAL приостановил полеты в семь городов России на неопределенный срок. В то же время мы также приостановили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Значит, в итоге наше авиасообщение сейчас приостановлено с 10 городами", - подчеркнул он.

Президент отметил, что безопасность азербайджанских пассажиров является главным приоритетом: "И, таким образом, было объявлено это положение. Что бы мы ни делали, мы делаем это открыто, и, еще раз говорю, это решение было принято. Когда эти полеты будут возобновлены и будут ли возобновлены, особенно в город Грозный? Скорее всего, нет. Но это покажет жизнь, и вопросы безопасности российского воздушного пространства, конечно же, будут учтены".

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bizdə olan məlumata görə, "kavyor əməliyyatı” artıq təyyarəmiz xarici təsirə məruz qaldıqdan sonra elan edilmişdi

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