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Ильхам Алиев: Реализация программы "Великого возвращения" - задача номер один для Азербайджана

Ильхам Алиев: Реализация программы "Великого возвращения" - задача номер один для Азербайджана Реализация программы "Великого возвращения" является задачей номер один для нас.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 14:02
Ильхам Алиев: Реализация программы Великого возвращения - задача номер один для Азербайджана

Реализация программы "Великого возвращения" является задачей номер один для нас.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Подчеркнув, что пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях, пережили моральный стресс и были лишены законного права вернуться на родные земли, глава государства отметил, что они 30 лет ждали возможности вернуться. "И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, что мы как можно скорее вернем их (на освобожденные земли - ред.). Реализация программы "Великого возвращения" уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачын и Физули, села Агалы, Талыш и Забух", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Big return program implementation is the number one task for us’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Böyük Qayıdış Proqramının icrası bizim üçün bir nömrəli vəzifədir"

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