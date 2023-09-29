Ильхам Алиев: Реализация программы "Великого возвращения" - задача номер один для Азербайджана

Реализация программы "Великого возвращения" является задачей номер один для нас.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
Подчеркнув, что пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях, пережили моральный стресс и были лишены законного права вернуться на родные земли, глава государства отметил, что они 30 лет ждали возможности вернуться. "И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, что мы как можно скорее вернем их (на освобожденные земли - ред.). Реализация программы "Великого возвращения" уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачын и Физули, села Агалы, Талыш и Забух", - добавил президент Ильхам Алиев.