Ильхам Алиев: Реализация программы "Великого возвращения" - задача номер один для Азербайджана

Реализация программы "Великого возвращения" является задачей номер один для нас.

Реализация программы "Великого возвращения" является задачей номер один для нас.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Подчеркнув, что пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях, пережили моральный стресс и были лишены законного права вернуться на родные земли, глава государства отметил, что они 30 лет ждали возможности вернуться. "И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, что мы как можно скорее вернем их (на освобожденные земли - ред.). Реализация программы "Великого возвращения" уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачын и Физули, села Агалы, Талыш и Забух", - добавил президент Ильхам Алиев.