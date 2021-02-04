Ильхам Алиев: Разминирование на освобожденных землях является первостепенной задачей

Разминирование освобожденных территорий является первостепенной задачей. Без ее решения ни о каком развитии не может быть и речи.

"Разминирование на освобожденных землях является первостепенной задачей. Без ее решения ни о каком развитии не может быть и речи. Даже работы, связанные с прокладкой в настоящее время дорог, железной дороги, мы можем выполнять только после того, как саперы очистят эти территории от мин. Так что любая активность, любое развитие там зависят от разминирования. Поэтому мы должны ускорить темпы, а также работа по очистке от мин должна проводиться так, чтобы, еще раз говорю, по ее завершении никакой угрозы не оставалось".

Как сообщает Report, об этом 4 февраля в ходе приема в видеоформате Вугара Сулейманова по случаю его назначения председателем правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Перед агентством стоят большие задачи. В первую очередь, вы должны уделить внимание правильной организации работы. Необходимо правильно выстроить организационную работу. Созданное новое агентство является государственным агентством. Конечно, в первую очередь, должны быть отобраны и привлечены к работе агентства профессиональные кадры. Естественно, следует использовать кадры бывшей структуры ANAMA, в то же время необходимо определить численный состав агентства, потому что для быстрого и качественного построения и проведения работы на освобожденных землях, агентство, конечно же, должно располагать более крупной рабочей силой", - сказал глава государства.