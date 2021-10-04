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Ильхам Алиев рассказал о важности Джебраильской операции в последующем ходе войны

Ильхам Алиев рассказал о важности Джебраильской операции в последующем ходе войны Важность Джебраильской операции заключалась также в том, что после освобождения Джебраила мы смогли успешно перейти в другие районы, которые в то время находились под оккупацией.
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 17:46
Ильхам Алиев рассказал о важности Джебраильской операции в последующем ходе войны
Ильхам Алиев

Важность Джебраильской операции заключалась также в том, что после освобождения Джебраила мы смогли успешно перейти в другие районы, которые в то время находились под оккупацией.

Как сообщает  Report, об этом заявил президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства напомнил, что после Джебраила от оккупантов были освобождены Зангилан, затем Губадлы, южная часть Лачинского района. "Таким образом, мы смогли полностью взять под контроль Лачинский коридор, и, еще раз хочу сказать, в течение нескольких дней шли ожесточенные бои за села Солтанлы и Эмирварлы – это были одними из тех мест, где армянская армия сопротивлялась и где были построены большие укрепления", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Supreme Commander-in-Chief talks about importance of Jabrayil operation
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan Cəbrayıl əməliyyatının müharibənin sonrakı gedişindəki əhəmiyyətindən danışıb

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