Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами

"После войны социальные выплаты получили более 9 тысяч человек".

"После войны социальные выплаты получили более 9 тысяч человек".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.

Глава государства отметил, что раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами: "Для них создана такая возможность и приобретены протезы последнего поколения. По моей информации, более 180 человек нуждаются в протезах, 140 из них уже обеспечены протезами, и эти протезы позволяют им вернуться к нормальной жизни".