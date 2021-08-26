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Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами

Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами "После войны социальные выплаты получили более 9 тысяч человек".
Внутренняя политика
26 августа 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами
Ильхам Алиев
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"После войны социальные выплаты получили более 9 тысяч человек".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.

Глава государства отметил, что раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечены самыми современными протезами: "Для них создана такая возможность и приобретены протезы последнего поколения. По моей информации, более 180 человек нуждаются в протезах, 140 из них уже обеспечены протезами, и эти протезы позволяют им вернуться к нормальной жизни".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Yaralı və sağlamlığını itirmiş hərbçilər ən müasir protezlərlə təmin edilir"

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