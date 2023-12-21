Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл

Проведение этого футбольного матча (игра "Карабах" - MOİK - ред.) в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди - древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Аз

Проведение этого футбольного матча (игра "Карабах" - MOİK - ред.) в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди - древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.