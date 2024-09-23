Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято единогласно почти 200 странами. Это является важным фактором, демонстрирующим наш международный авторитет и уважение к нам.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято единогласно почти 200 странами. Это является важным фактором, демонстрирующим наш международный авторитет и уважение к нам.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Подчеркнув, что шагов назад во внешней политике и после этого не будет, глава государства заявил, что число наших друзей увеличивается на всех континентах. Он отметил, что сейчас, после Второй Карабахской войны и восстановления нашего суверенитета, мы будем проводить более активную внешнюю политику.