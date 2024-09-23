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Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета

Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета Решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято единогласно почти 200 странами. Это является важным фактором, демонстрирующим наш международный авторитет и уважение к нам.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 15:43
Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято единогласно почти 200 странами. Это является важным фактором, демонстрирующим наш международный авторитет и уважение к нам.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Подчеркнув, что шагов назад во внешней политике и после этого не будет, глава государства заявил, что число наших друзей увеличивается на всех континентах. Он отметил, что сейчас, после Второй Карабахской войны и восстановления нашего суверенитета, мы будем проводить более активную внешнюю политику.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi beynəlxalq nüfuzumuzu göstərən vacib amildir

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