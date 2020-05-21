Президент: Происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку

"Словом, ваша деятельность должна отразиться на социально-экономическом развитии возглавляемых вами районов, так как, хочу откровенно сказать, по меньшей мере 90 процентов работы, проделанной в регионах в последние почти 17 лет, выполнено по моей инициативе, в рамках государственных программ. Проложено 16 тысяч километров автомобильных дорог, реорганизовано, можно сказать, все электрическое хозяйство".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Мы довели газификацию почти до 100 процентов, построены более 3 500 школ, свыше 700 медицинских учреждений, около 50 олимпийских спортивных центров, много домов молодежи, дворцов культуры, других социальных объектов. Мы сделали все это по моему непосредственному указанию за счет государственного бюджета. А теперь давайте посмотрим, что сделали главы исполнительной власти, что они создали. В настоящее время все эти дела проверяются.

Хищения происходят и при строительстве домов, возведенных за счет выделенных мною средств, то есть, возведенных на месте аварийных домов - как при строительстве, так и последующем распределении квартир. Эти дома предусмотрено распределять абсолютно бесплатно. Однако происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку. Значит, у людей вымогают деньги. В настоящее время проводится ревизия, и должностные лица, причастные ко всем этим нарушениям, будут привлечены к ответственности. Глава исполнительной власти должен своей работой оправдывать оказанное ему доверие", - сказал глава государства.