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Ильхам Алиев принял участие в открытии завода в Баку

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода в Баку Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок ООО Nobel Food Industry.
Внутренняя политика
12 июня 2025 г. 14:07
Ильхам Алиев принял участие в открытии завода в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок ООО Nobel Food Industry.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета Azersun Holding Ахмед Гёзел проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

На введенном в эксплуатацию предприятии, соучредителями которого являются принадлежащий Azersun Holding консервный завод Qafqaz и ООО Shervan, будут производиться различные виды и сорта закусок - попкорн, десерты и сухофрукты. Наряду с поставками продукции на местный рынок, предусмотрено также экспортировать ее в различные страны. На заводе, мощность которого составит 9600 тонн продукции в год, установлено современное оборудование ведущих стран мира. Используемые в производстве подсолнечник, миндаль, фундук будут обеспечиваться за счет местного сырья. На предприятии общей площадью более 7 гектаров постоянной работой будут обеспечены 210 человек. Общая инвестиционная стоимость завода составляет 38 миллионов манатов. Из них 5 миллионов манатов выделены в качестве льготного кредита Фондом развития предпринимательства Азербайджана.

Отметим, что создание в Азербайджане производственных, в том числе перерабатывающих предприятий, экономическая эффективность их деятельности, выпуск конкурентоспособной продукции и расширение ее ассортимента играют большую роль в развитии экономики страны в целом. Расширение производства на базе местного сырья, помимо поддержания стабильности внутреннего рынка, также служит обеспечению продовольственной безопасности, дальнейшему увеличению экспортного потенциала страны. Все это имеет крайне важное значение в вопросе поставок на зарубежные рынки продукции под брендом Made in Azerbaijan. Ввод в действие нового завода является показателем того, что стимулирование предпринимательства в нашей стране, обеспечение продовольственной безопасности входят в число приоритетных направлений проводимой в Азербайджане государственной политики.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attended opening of snack production plant in Baku
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Bakıda müxtəlif növ və çeşiddə qəlyanaltı məhsullarının istehsalı zavodunun açılışında iştirak edib

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