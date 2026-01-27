Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

27 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов ООО Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о созданных в стране промышленных зонах и деятельности Сумгайытского промышленного парка.

Было отмечено, что в настоящее время в промышленных зонах в нашей стране приступили к производственной деятельности 104 предприятия. На данный момент в промышленные зоны инвестировано более 7 млрд манатов, в них создано свыше 11 тыс. постоянных рабочих мест. На очередном этапе в действующие проекты планируется инвестировать около 1,74 млрд манатов. В целом, в промышленных зонах произведено продукции на сумму 19,4 млрд манатов, из этого объема экспортирована продукция на сумму 6,1 млрд манатов. В настоящее время производимая продукция экспортируется в 70 стран мира.

Создание промышленных парков и промышленных кварталов в различных регионах республики, формирование в них благоприятной среды для расширения предпринимательской деятельности являются результатом успешной политики индустриализации, проводимой в стране с целью диверсификации экономики и ускорения развития ненефтяного сектора. Промышленные зоны играют важную роль в повышении инновационности и производственной эффективности бизнес-субъектов, стимулировании производства продукции на основе высоких технологий, расширении экспортного потенциала, а также повышении уровня занятости населения. В настоящее время в стране функционируют 8 промышленных парков, в том числе Сумгайытский, Гарадагский, Пираллахинский, Мингячевирский, Балаханский, Гаджигабульский, Агдамский промышленные парки и "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе. Ведутся работы по созданию Нахчыванского промышленного парка, а также нового Западного промышленного парка на территории города Гянджа и Шамкирского района. Свой вклад в развитие производства и предпринимательской деятельности вносят также Масаллинский, Нефтчалинский, Сабирабадский и Шарурский промышленные кварталы.

Отметим, что на территории Сумгайытского промышленного парка общей площадью 640 гектаров в настоящее время функционируют 40 резидентов, общая стоимость проектов составляет 6,7 млрд манатов, а объем фактических инвестиций – 5,5 млрд манатов. В рамках проектов предусмотрено создание около 8800 новых рабочих мест. Работой фактически обеспечены 6135 человек. Общий объем продаж, осуществленных резидентами, достиг 15,4 млрд манатов, из которых 5,7 млрд манатов приходится на долю экспорта.

Учредитель ООО Azermirror Рустам Аббасов проинформировал президента Ильхама Алиева о предприятии. Было сообщено, что статус резидента Сумгайытского промышленного парка данному ООО был присвоен в 2023 году. Azermirror построил на территории промышленного парка завод по производству зеркальных листов, который занимает площадь в 1 гектар. Здесь постоянной работой обеспечены 30 человек. На заводе будет производиться 900 тысяч квадратных метров зеркальных листов в год. Производимая на предприятии продукция, наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, также предназначена и для экспорта. Инвестиционная стоимость проекта, реализованного на основе китайских технологий, составляет 6,13 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на создание предприятия льготный кредит в размере 1,5 млн манатов. ООО Azermirror воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму 600 тыс. манатов.

Отметим, что развитие ненефтяной промышленности в Азербайджане является одним из ключевых направлений государственной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева. В стране последовательно продолжаются системные меры, направленные на эффективное использование имеющихся природных и экономических ресурсов, внедрение инновационных подходов и передовых технологий в промышленное производство, формирование новых отраслей промышленности, расширение выпуска конкурентоспособной продукции.