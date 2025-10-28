Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 18:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял участие в открытии 2-го этапа села Агалы и села Мамедбейли Зангиланского района.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
