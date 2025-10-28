Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 18:36
    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял участие в открытии 2-го этапа села Агалы и села Мамедбейли Зангиланского района.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Ильхам Алиев Зангиланский район
    Фото
    İlham Əliyev Zəngilanın Ağalı kəndinin 2-ci mərhələsinin və Məmmədbəyli kəndinin açılışlarında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev inspects progress of second phase of Aghali village and attends opening of Mammadbayli village in Zangilan district

    Последние новости

    18:55

    Президент вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    18:51

    В Азербайджане пресечено производство поддельных препаратов против ящура

    Происшествия
    18:49

    Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    18:39

    Судья-инспектор Асим Худиев назначен на матч Лиги конференций

    Футбол
    18:36
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района

    Внутренняя политика
    18:34

    Пентагон нанес удары по группе катеров в Тихом океане

    Другие страны
    18:22

    Посол: Объем транзитных перевозок между Баку и Ашхабадом значительно увеличился

    Внешняя политика
    18:19

    ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника

    Другие страны
    18:09

    Ильхам Алиев: Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской Турции

    Внешняя политика
    Лента новостей