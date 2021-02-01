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Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций в Абшеронском районе

Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций в Абшеронском районе 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 220/110/10-киловольтной и новой 110/35/10-киловольтной подстанций "Хырдалан"
Внутренняя политика
1 февраля 2021 г. 17:42
Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций в Абшеронском районе

1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 220/110/10-киловольтной и новой 110/35/10-киловольтной подстанций "Хырдалан".

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными на подстанции "Хырдалан".

Было сообщено, что 220/110/10-киловольтная подстанция "Хырдалан" полностью реконструирована в связи с тем, что срок ее эксплуатации истек и она не могла удовлетворять растущие потребности.

К этой подстанции, питающей электроэнергией 60 процентов города Баку по кольцевой системе энергоснабжения, проложена линия электропередачи от электростанции "Южная" в городе Ширван на расстоянии 108 километров. Сокращая зависимость от генерационных источников в городе Мингячевир, это также играет незаменимую роль в надежном и устойчивом обеспечении столицы энергией.

Затем президент Ильхам Алиев посредством дистанционно управляемой диспетчерской системой SCADA ввел в действие новую 110/35/10-киловольтную подстанцию "Хырдалан".

Было отмечено, что эта станция имеет важное значение для предотвращения аварий и обеспечения потребителей качественной и бесперебойной электроэнергией.

Глава государства также был проинформирован о завершении первого этапа нового проекта SCADA.

Было отмечено, что в новом административном здании подстанции создан полнообъемный резервный диспетчерский центр управления системы управления SCADA.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev yeni yarımstansiyaların açılışını edib

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